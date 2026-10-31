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Katar basını ABD heyetinin İran'la Doha'da doğrudan görüşeceğini öne sürdü

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Katar basını, ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlandığını öne sürdü. Amerikan heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan görüşmek üzere Doha'ya geleceği ve nükleer program gibi konularda ilk adımlarda uzlaşıldığı iddia edildi.

Katar basını, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde itarafların ilerleme kaydettiğini ve Amerikan heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geleceğini öne sürdü.

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed" gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran arasındaki dolaylı görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği iddia edildi.

Haberde, İran'ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ve İran'a yönelik mali teşvikler konusunda ilk adımlar üzerinde uzlaşı sağlandığı öne sürüldü.

Katar heyetinin Tahran'da 12 saati aşan temaslarının ardından İran heyetinin Doha'ya geçtiği ve Amerikan heyetinin de doğrudan müzakerelere katılmasının beklendiği iddia edildi.

Olası anlaşmada Çin ve Rusya'nın garantör olabileceği ileri sürülürken, Amerikan heyetinin kimlerden oluşacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Katarlı arabulucular, dün ABD-İran görüşmeleri kapsamında Tahran'da temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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