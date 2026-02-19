Haberler

Katar Başbakanı Al Sani, Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Karakas'ta bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik sağlam ve stratejik bir görüşme gerçekleştirildi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Sani ile başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda "sağlam ve stratejik" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Al Sani'yi törenle karşılayan Rodriguez, "Bugün Miraflores'te Katar Başbakanı Al Sani'yi, ülkelerimiz arasında sağlam ve stratejik ikili ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla ağırladık. Bu görüşmede kapsamlı bir işbirliği yol haritasını gözden geçirdik ve her iki halk için yeni kalkınma ve karşılıklı fayda fırsatları yaratacak ortak bir gündemi ilerletme konusundaki irademizi yeniden teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek isteyen Rodriguez, Al Sani ile yaklaşık 2 saat baş başa görüştü.

Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasından 3 gün sonra Katar, Venezuela'da barışçıl ve acil bir çözüm için yürütülecek uluslararası çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in hayatta olduğuna dair ilk bilgilerin alınmasına yardımcı olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye 10 Ocak'ta teşekkür etmişti.

