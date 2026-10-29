Katar Başbakanı Al Sani, Miliband ile deniz seyrüsefer serbestisini görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bölgesel gelişmeleri ve gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani ile Miliband, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılması ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve ortak çabalar ele alındı.

Al Sani, Katar'ın denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir anlaşmaya varılması için yürütülen tüm diplomatik girişimleri desteklediğini yineledi.

Kaynak: AA