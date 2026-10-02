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Katar Başbakanı Al Sani, Fas'ın ilk kadın Başbakanı Mansuri'yi tebrik etti

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Fas Başbakanı Mansuri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Al Sani, Fas'ın ilk kadın Başbakanı Mansuri'yi görevine başlaması nedeniyle tebrik etti; ikili ilişkiler ve işbirliği de değerlendirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fas Başbakanı Fatıma Zehra el-Mansuri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, görüşmede başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla Mansuri'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Görüşmede Katar ile Fas arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin yolları değerlendirildi.

İkili ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Fas Kralı 6.Muhammed Asalet ve Çağdaşlık Partisinin (PAM) kolektif liderlik koordinatörü Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Mansuri, Fas siyasi tarihinde başbakanlık görevine getirilen ilk kadın siyasetçi olmuştu.

Kaynak: AA
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