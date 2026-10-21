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Katar, ABD-İran temaslarının Hürmüz'ün açılması için sürdüğünü açıkladı

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Katar, ABD-İran temaslarının Hürmüz'ün açılması için sürdüğünü açıkladı
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Katar Dışişleri Bakanlığı direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların arabuluculuk kanallarıyla sürdüğünü söyledi. El-Haşimi, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak ve gerilimi yatıştıracak acil diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

DOHA, 21 Ekim (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.

El-Haşimi salı günü yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki uzlaşmazlığın çözümüne yönelik temas, ziyaret ve mesaj alışverişlerinin arabuluculuk kanalları üzerinden kesintisiz devam ettiğini belirtti.

"Çabalar sürüyor, arabuluculuk yapan taraflar olarak iyimserliğimizi korumalıyız" diyen el-Haşimi, temel hedefin krizi sona erdirecek, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak ve gerilimi yatıştıracak bir çözüme varmak olduğunu ifade etti.

Uzlaşmazlığın bölgeye, dünyaya, küresel ekonomiye ve enerji arzına baskı oluşturduğunu belirten el-Haşimi, durumun daha da kötüleşmemesi için acil diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

El-Haşimi, krizin askeri yöntemlerle değil, diyalog yoluyla sürdürülebilir ve acil bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Katar'ın yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun da acil çözümden yana olduğunu belirten el-Haşimi, arabuluculuk çabalarının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini ve bölgesel güvenlik ile istikrarı korumanın tek yolunun barışçıl bir uzlaşıdan geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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