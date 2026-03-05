Haberler

Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı

Güncelleme:
Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresindeki sakinleri tahliye etmeye başladığını duyurdu. Tahliye edilenlere alternatif konaklama yerleri sağlanmakta.

Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da tahliyeye ilişkin uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliğinin yakın çevresinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
