8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 7 aydır firari olarak aranan ve yorganların arasına saklanarak izini kaybettirmeye çalışan 64 yaşındaki adam jandarmanın baskınında kıskıvrak yakalandı. Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari, saklandığı evde adeta "yorganların arasında görünmez olmaya" çalışsa da ekiplerden kaçamadı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde harekete geçen Kuyucak İlçe Jandarma ekipleri, firarinin Başaran Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyon sırasında ekipler, H.S.'yi odadaki yorganların altına gizlenmiş halde buldu.
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
