Haberler

8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı

8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 7 aydır firari olarak aranan ve yorganların arasına saklanarak izini kaybettirmeye çalışan 64 yaşındaki adam jandarmanın baskınında kıskıvrak yakalandı. Kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari, saklandığı evde adeta "yorganların arasında görünmez olmaya" çalışsa da ekiplerden kaçamadı.

  • Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.S. (64) yakalandı.
  • H.S., jandarmanın Başaran Mahallesi'ndeki bir evde düzenlediği operasyonda yorganların altına gizlenmiş halde bulundu.
  • H.S., mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan H.S. (64), jandarmanın baskınında yorganların arasına gizlenmiş şekilde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde harekete geçen Kuyucak İlçe Jandarma ekipleri, firarinin Başaran Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyon sırasında ekipler, H.S.'yi odadaki yorganların altına gizlenmiş halde buldu.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haber: Melek FIRAT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
title