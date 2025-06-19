Kasten Öldürme Cezası Olan Firari Hükümlü Okey Oynarken Yakalandı

Kasten Öldürme Cezası Olan Firari Hükümlü Okey Oynarken Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman, okey oynarken yakalandı. Akman, kırsal bir mahalledeki kahvede arkadaşlarıyla birlikte bulunuyordu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman (62), kahvede okey oynarken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman'ın, kırsal Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Akman, mahalledeki kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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