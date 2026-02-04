Haberler

Kastamonu Valisi Dallı Şehitler Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, resmi açılışı 18 Mart'ta yapılması planlanan Kastamonu Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, resmi açılışı 18 Mart'ta yapılması planlanan Kastamonu Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği şubelerinin bulunduğu binada faaliyete geçen müzeyi gezen Dallı, burada incelemelerde bulundu.

Dallı, ziyarette, Şehit Furkan Erbil'in eşi Kübra Erbil'in önerileriyle çalışmalarına başlanarak İl Özel İdaresi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapımı tamamlanan müzenin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Dallı, şehitlerin hatırlarının yer aldığı müzenin herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı