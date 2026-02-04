Kastamonu Valisi Dallı Şehitler Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, resmi açılışı 18 Mart'ta yapılması planlanan Kastamonu Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği şubelerinin bulunduğu binada faaliyete geçen müzeyi gezen Dallı, burada incelemelerde bulundu.

Dallı, ziyarette, Şehit Furkan Erbil'in eşi Kübra Erbil'in önerileriyle çalışmalarına başlanarak İl Özel İdaresi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapımı tamamlanan müzenin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Dallı, şehitlerin hatırlarının yer aldığı müzenin herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.