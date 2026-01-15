Haberler

Kastamonu Valisi Dallı'dan Miraç Kandili mesajı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Miraç Kandili'ni sosyal medya üzerinden kutlayarak, bu mübarek gecenin huzur, sağlık ve birlik getirmesini diledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Miraç Kandili'ni yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Miraç Kandili'nin gönüllere huzur, kalplere ferahlık, tüm İslam alemine sağlık, birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti.

Kandilin hayırlara vesile olmasını dileyen Dallı, "Bu mübarek gecenin duaların kabulüne, kırgınlıkların sona ermesine, iyilik ve merhametin çoğalmasına vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
