Kastamonu Valiliğinden kar ve zirai don uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, 26 Aralık'tan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Hava sıcaklığının 4 ila 10 derece düşmesi ve zirai don riskinin artması bekleniyor.

Kastamonu Valiliği, il genelinde beklenen kar ve zirai don nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren bölgenin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışın kentin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksama yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği görülüyor. 26 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye kadar düşecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir."

