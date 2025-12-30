Kastamonu Valiliği, çatılarda biriken kar kütleleri nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede soğuk ve karlı havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar kütleleri, özellikle yoğun kar yağışı beklenen bölgelerimizdeki evler, ahırlar başta olmak üzere tüm yapılar için risk oluşturmaktadır. Can ve mal güvenliği açısından çökme tehlikesine karşı çatılarda biriken karın kontrollü ve güvenli şekilde temizlenmesi, kar kütleleri baca hasarına yol açabileceğinden soba ve bacaların kontrol edilmesi, çatı temizliği sırasında yüksekten düşme riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.