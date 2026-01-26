Haberler

Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen güçlü rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 75 km/s hıza ulaşması beklenen fırtınanın, 26 Ocak'tan itibaren etkili olması planlanıyor.

Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, güney ve güney doğudan esen rüzgarın, 26 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren şehrin kuzeyinde etkisini artırarak kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, saatte 75 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın, 27 Ocak Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

