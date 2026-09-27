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Kastamonu Valiliği, 28 Eylül'deki kuvvetli sağanak için tedbir çağrısında bulundu

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Kastamonu Valiliği, 28 Eylül gecesi beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yaptı. Yağışların kentin kuzeyinde yoğunlaşacağı, 29 Eylül öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kastamonu Valiliği etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 28 Eylül Pazartesi günü gece saatlerinde beklenen yağışların kentin kuzeyinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışların 29 Eylül Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilerek yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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