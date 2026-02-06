Haberler

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Topal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat Siyah Beyaz" karesini seçen Topal, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde de Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğraflarını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz Yıldızlar" fotoğrafını oylayan Topal, "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesine oy verdi.

Topal, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasının toplumda farkındalık oluşturmanın yanı sıra insanların birbirini anlamasını teşvik eden önemli bir araç olduğunu söyledi.

Bu çalışmaların yaşanan olayların hafızalarda kalıcı yer edinmesine ve toplumsal belleğin şekillenmesine katkı sunduğunu belirten Topal, "Her bir fotoğraf derin anlamlar taşıyor ve son derece etkileyici. Bu kıymetli anları kaydeden AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
