Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Taşköprü'de Doğa Kampı Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Tabiat Kampı Projesi kapsamında Taşköprü ilçesinde çadır kampı yaparak bölgenin doğası ve kültürel yapısı hakkında bilgi edindi.

Kastamonu Üniversitesinin öğrencileri, Taşköprü ilçesinde doğa kampı yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce uygulanan "Tabiat Kampı Projesi" kapsamında farklı fakültelerden 50 öğrenci, her ay bir ilçeye giderek çadır kampı yapıp yörenin gastronomisi, kültürel yapısı ve doğası hakkında fikir sahibi oluyor.

Azdavay, Şenpazar, Pınarbaşı, Tosya ve Devrekani ilçelerinde daha önce kamp yapan öğrenciler, bu ay da Taşköprü ilçesinde kamp gerçekleştirdi. Geceyi çadır kampında geçiren öğrenciler, Donalar Kaya Mezarı, Kaya Tüneli, Roma döneminden kalma hamam, Bük Kanyonu, Kent Tarihi Müzesi ve Pompeipolis Antik Kenti gibi destinasyonları gezdi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, soğuğa rağmen öğrencilerin güzel bir kamp gerçekleştirdiğini söyledi.

Kastamonu'nun çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Haberal, " Kastamonu'nun 19 ilçesinde sırayla kamp yapmayı planlıyoruz. Bu kamplarla öğrencilerimiz hem ilçelerin tarihini hem de gastronomi ve kültürünü öğrenme fırsatı yakalıyor. Sahada bölgeyi tanıtmaya çalışıyoruz. Hangi bitki yenir, hangisiyle neler yapılır anlattık. " dedi.

Kampların öğrenciler açısından eğitim gezisi gibi olduğuna işaret eden Haberal, "Öğrenciler bir nevi doğa ile ilgili derslerini burada işliyor. Hem doğayı hem de doğanın bize sunduklarını yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Öğretim görevlisi Serap Balcı hocamız da bu etkinlikte bize büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Haberal, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Taşköprü Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Taşköprü Yerel Eylem Grubunun da organizasyonda kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Özdemir ise bu sene Kastamonu Üniversitesinde ilk yılı olduğunu anlatarak, "Burada 3. ayım ama birçok yeri gezme fırsatı bulduk. Taşköprü ilçesine gittik, oradaki tarihi yerleri gördük, birçok bitkiyi görme şansını elde ettik. Tarihi yerler çok güzeldi, müzeyi gezme fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilerin kamplardan memnun olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bizim için mesleki açıdan çok öğretici kamplar oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Roma Gastronomi Kültür Doğa Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title