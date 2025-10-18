Haberler

Kastamonu Üniversitesi'nden Marmara Denizi Araştırması

Kastamonu Üniversitesi'nden Marmara Denizi Araştırması
İnebolu Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, Marmara Denizi'nde mikro plastikler ve ağır metallerin etkilerini araştırmak üzere numune topladı. Projenin sonuçları, paydaşlarla yapılacak toplantıda sunulacak.

Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez ve ekibi Marmara Denizi'nde mikro plastikler ile ağır metallerin etkilerini araştırmak üzere Gelibolu ve çevresinden numune aldı.

Sönmez, gazetecilere, projenin 3. faz çalışmaları için Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürdüklerini bu nedenle de Gelibolu'dan numune aldıklarını söyledi.

Karar vericilere Marmara Denizi'nin durumu hakkında bir rapor sunmak istediklerini anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Proje bittiği zamanda bütün paydaşlarla birlikte bir toplantı yapacağız. Belediyeler, kamu kurumları, bakanlıklarla ilgili bir toplantı yapıp ortaya çıkan sonuçları kendilerine ileteceğiz. Buna göre de Marmara Denizi için yapılacak işler ve alınacak önlemler kendilerine bir yol haritası sunacağız."

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
