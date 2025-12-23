Kastamonu'da 'Eşit haklar eşit fırsatlar: Kadınların kariyer yolculuğu' paneli düzenlendi

Kastamonu Üniversitesinde "Eşit haklar eşit fırsatlar: Kadınların kariyer yolculuğu" konulu panel düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Topluluğu tarafından Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kadına yönelik şiddetin nedenleri, türleri ve önleyici mekanizmalar ele alındı.

Kastamonu Barosu Başkanı Avukat Özgür Demir, panelde yaptığı konuşmada, kadına karşı şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını belirterek, " Şiddet, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Özellikle dijital şiddet, günümüzde hiç yan yana gelmemiş kişiler arasında dahi yaşanabiliyor. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir öfke problemi değildir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin güç ilişkilerinin kültürel olarak kabul edilmesinin sonucudur. Bu aynı zamanda ağır bir insan hakları ihlalidir." dedi.

Kastamonu Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nursaç Kök Çiftçi de 6284 sayılı Kanun'un amacının şiddeti cezalandırmaktan çok önlemek olduğunu belirterek, "Bu kanunda mağdurun beyanı esastır. Şiddet riski varsa delil aranmaksızın koruyucu ve önleyici tedbirler gecikmeksizin uygulanır." diye konuştu.

Kadınların kariyer süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Fikriye Sarsıkoğlu da "Kariyer bir hak meselesidir. Eğer bireyin özgürlük alanı kısıtlanıyorsa, kariyeri de kısıtlanmış olur." ifadelerini kullandı.

Kişisel gelişim uzmanı Gamze Amucaoğlu ise şiddetin öğrenilen bir davranış olduğuna dikkati çekerek, "Şiddeti televizyonda, sosyal medyada ya da günlük hayatın herhangi bir yerinde görmeden büyüyen var mı? Ne yazık ki beyin bunu bir davranış olarak öğreniyor ve zamanla normalleştiriyor. Çocuk yetiştirmek bir çiçek yetiştirmek gibidir, emek ister, sorumluluk ister. Anne baba olmak çok büyük bir sorumluluktur." dedi.

Panele akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.