561 kilometrelik menzili olan Tayfun füzesinde yeni hedef açıklandı! Gerçekleşirse Türkiye'de ilk olacak

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin yerli füzesi Tayfun, test atışlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti. Füzenin menzili ise 561 km olarak açıklanmışken Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade'den herkesi heyecanlandıracak açıklama geldi. Piyade, "Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında bin kilometreyi görürsek şaşırmayalım" dedi. Eğer bu menzil hedefi gerçekleşirse Tayfun, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olacak.

ROKETSAN'ın geliştirdiği ve "Yıldırım" ile "Bora"dan sonra Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi olan "Tayfun" test atışlarını başarılı bir şekilde atlatmıştı. 561 km menzile sahip olan füze için Sadık Piyade, Taşköprü Belediyesince, Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TSKGV Savunma Sanayii Tanıtımı" programında lise öğrencileriyle bir araya geldiği sırada önemli açıklamalarda bulundu.

1000 KM'Yİ GÖRÜRSEK ŞAŞIRMAYALIM"

Vakfın görevinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak olduğunu ifade eden Piyade, TSKGV bünyesinde ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketlerinin olduğunu söyledi. Bu şirketlerin savunma sanayinin amiral gemisi olduğunu belirten Piyade, "Milletimiz istediği süre içerisinde üretemeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Hava savunma sistemlerimizde çok ciddi çalışmalarımız var. Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında bin kilometreyi görürsek şaşırmayalım. Sadece bunlar değil her gün değişik sürprizlerle şirketlerimize ait gelişmeleri beraber izleyeceğiz" ifadesini kullandı.

"PİLİN HÜCRESİNİ ÜRETİYORUZ"

İŞBİR'in Balıkesir'de ASPİLSAN'ın ise Kayseri'de faaliyet gösteren yeni şirketler olduğunu anlatan Piyade, "İŞBİR şirketimiz vardı fakat küçük bir işletmeydi. Şimdi akıllı bir fabrika kurduk. Bu fabrikada seri jeneratör üretiminin yanında alternatör üretimi de yapacağız. Yurt dışı satışlarımızda giderek artacak. Bir ay sonra bu fabrikanın açılışını yapacağız. Açıldığımızda Türk milleti olarak herkesin gururlanacağını söylemek istiyorum. Bu fabrikanın en büyük özelliğinden bir tanesi ürettiği ürünler sessiz jeneratörler. ASPİLSAN ise Kayseri'de bir ay önce açıldı. Türkiye'de pil üretimi yoktu. Biz sadece pilin hammaddesini, pilin hücresini dışarıdan alıp sisteme entegre ediyorduk. Pil üretimini yapan Avrupa'da dahi yok. Pilin hücresini üretiyoruz ve Avrupa'ya satacağız. Bunu bütün ev aletlerinde olduğu gibi mutfaklarda, helikopterlerde, gemilerde akıllı şehirlerde her alanda kullanacağız. Yakında bunun önemini göreceksiniz ve Türk milleti bu şirketimizden bahsedecek" dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 18 MART'TA HANGARDAN ÇIKACAK"

Milli Muharip Uçak'ta gelinen son noktaya da değinen Piyade, "Milli Muharip Uçağımız 5'inci nesil bir uçak. 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak. İç dizaynı bitmeden hangardan çıkaracağız. Yürüyerek gelecek. Bunun sertifikasyon ve iç donanımları ile beraber 4-5 yıl sonra da Silahlı Kuvvetler envanterine girecek. Ama bu süreçte açığı kapatacak olan Hürjet'imiz 18 Mart 2023 tarihinde uçacak. Hürjet Türk motoruyla uçacak" açıklamalarında bulundu.