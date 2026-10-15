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Kastamonu Tosya'da çıkan kavgada başına odunla vurulan cami imamı öldü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyündeki ormanlık alanda cami imamı ile K.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.Ç.'nin odunla başına vurduğu 50 yaşındaki imam hayatını kaybederken şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada başına odunla vurulan cami imamı hayatını kaybetti.

Yağcılar köyündeki ormanlık alanda, cami imamı İrfan Vurucu (50) ile K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç., elindeki odunla Vurucu'nun başına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vurucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Vurucu'nun cenazesi, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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