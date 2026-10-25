Kastamonu Taşköprü'de ırmağa düşen hindiyi itfaiye kurtarıp sahibine teslim etti

Kastamonu Taşköprü'de ırmağa düşen hindiyi itfaiye kurtarıp sahibine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak'a düşerek mahsur kalan hindiyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri merdivenle ırmağa inerek kurtardığı hindiyi sahibine teslim etti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ırmağa düşen hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Gökırmak'a düşerek mahsur kalan hindiyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri merdivenle ırmağa inerek hindiyi kurtardı.
Hindi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA