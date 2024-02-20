Kastamonu Semalarında Sığırcıkların Dansı

Kastamonu semalarında sığırcıkların uçarken senkronize hareketlerle oluşturduğu farklı şekiller kameraya yansıdı.

İnebolu kara yolunun kenarındaki tarım alanlarında beslenen sığırcıklar, gün batımından önce gökyüzünü hareketlendiriyor.

Havalanan yüzlerce sığırcık, bir koreografiye sadık kalırcasına eş zamanlı hareket ederek gökyüzünde adeta dans ediyor.

Oyrak mevkisinde, kümelenerek farklı şekiller oluşturan sığırcıkların görüntüsü kamerayla kaydedildi.

Hava kararana kadar süren sığırcıkların dansına şahit olanlar bu anı ilgiyle takip etti.