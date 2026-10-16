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Kastamonu Pınarbaşı'da Horma Kanyonu olumsuz hava nedeniyle 17-18 Ekim'de kapandı

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, olumsuz hava şartları nedeniyle 17-18 Ekim'de ziyaretçi girişine kapatıldı. Pınarbaşı Belediyesi, kanyonun yürüyüş platformunun bu tarihlerde kapalı olacağını duyurdu.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle Horma Kanyonu yürüyüş platformu 17-18 Ekim tarihlerinde ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Tüm ziyaretçilerimize önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan kanyon boyunca bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kayalara monte edilerek inşa edilen yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

Kaynak: AA
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