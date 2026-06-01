Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı bayram tatilinde yaklaşık 80 bin ziyaretçi ağırladı

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 80 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Horma Kanyonu, Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası en çok ilgi gören noktalar oldu.

Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan Pınarbaşı, son yıllarda doğa tutkunlarının önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi.

Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ile Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi, 9 günlük tatilde yaklaşık 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, ilçelerinin her mevsim ayrı güzellikte olduğunu söyledi.

Pınarbaşı'nın çok özel bir bölge olduğuna işaret eden Arı, "Türkiye'nin dünyaya armağanı kanyonları ve şelaleleri ile ünlü Pınarbaşı'mız bu bayramda da doğaseverlerin ve tatilcilerimizin en önemli uğrak merkezi oldu. Bu ziyaretlerin odak noktası eşsiz güzellikleri ile doğal akvaryum özelliğine sahip olan ve bitişiğinde bulunan Ilıca Şelalesi ile Horma Kanyonu. Son yıllarda dünyaca ün kazanan Horma Kanyonu, içinde 3 kilometrelik ahşap parkuru ile ziyaretçilere güzel bir yürüyüş imkanı sunuyor. Bu bayramda gurbetten gelen hemşehrilerimizle birlikte 75-80 bin civarında ziyaretçiyi ağırladık." dedi.

İlçenin önemli destinasyonlarından birinin de Valla Kanyonu olduğunu aktaran Arı, "Diğer destinasyonumuz olan Valla Kanyonu'muz derinlikte dünyanın 2'nci büyük kanyonu. Valla Kanyonu'nun bir yakasında bulunan burgu teras ile diğer yakasında bulunan Kerte cam zeminli uçurum salıncağı önemli ziyaret noktalarından. Dünyanın 4'üncü büyük mağarası olan Ilgarini ise Pınarbaşı'nın eşsiz doğası ile ziyaretçilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Pınarbaşı'mız kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile sadece Kastamonu'muzun lokomotifi değil tüm bölgemizin lokomotifi konumuna yükseldi ve bütün bölgemizin hareketlenmesini sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
