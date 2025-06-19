Kastamonu Öğrencileri Uluslararası Robot Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri makamında kabul etti. Yarışmaya Kastamonu'dan katılan öğrenciler, Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorisi'nde birinci oldu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri makamında kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 21-24 Mayıs'ta Kayseri'de düzenlenen yarışmaya Kastamonu'daki dokuz okuldan 33 öğrenci ve 12 öğretmen, 26 robot projesiyle katıldı.

Tulpar-5 adlı robotlarıyla Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorisi'nde yarışan Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencileri Osman Eray Yıldız ve Emir Asaf Öner, danışman öğretmenleri Salih Öztürk ve Ömer Seyfettin Erol rehberliğinde Türkiye birincisi oldu.

Okul idarecileri ve yarışmada derece alan heyetle makamında bir araya gelen Dallı, elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor

İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bakan Fidan ile de görüşecek
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.