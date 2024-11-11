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Kastamonu'nun ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

Kastamonu'nun ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
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Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve Çatalzeytin ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve Çatalzeytin ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İzzet Aksalur Şehir Stadyumu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü önderliğinde her sene ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, 200 fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Hanönü

Küreçayı köyü Çorakoğlu mevkisinde düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan sedir, ceviz, iğde, ıhlamur, ladin fidanlarının dikildiği programa Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukcu, kurum müdürleri, maden firmasının personeli ile vatandaşlar katıldı.

Çatalzeytin

Çatalzeytin'de yapımı süren Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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