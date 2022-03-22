Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı girişimi - Haberler

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Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı girişimi

Demirören Haber Ajansı - Gürkan Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı girişimi

KASTAMONU'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a, belediye binasına giren E.D. tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

KASTAMONU'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a, belediye binasına giren E.D. tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Olay, akşam saatlerinde Daday ilçesinde meydana geldi. Daday Belediyesi binasına gelen E.D. isimli kişi, Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'ın makam odasına doğru yöneldi. Odaya doğru hızla ilerleyen E.D., yanında getirdiği tabancayı bilinmeyen nedenle ateşlemeye başladı. Üç el ateş eden E.D., belediye personelinin müdahalesiyle makam odasına giremeden etkisiz hale getirildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli E.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, makam odası ve önündeki kan izleri ise dikkat çekti. E.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı girişimi

Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı girişimi

Kastamonu'nun Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı girişimi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasan Fehmi Taş, Saldırı, Daday, Güncel, Haberler

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