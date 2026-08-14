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Kastamonu'da fırtına denize girişi yasakladı

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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Cide ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Cide ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.

Abana ve Cide kaymakamlıklarından yapılan duyurularda meteorolojik uyarılar doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Cide ilçesinde bugün, Abana ilçesinde de bugünden itibaren hafta sonu boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

Yetkililer, dalga yüksekliği ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yasağa uyulmasını istedi.

Kaynak: AA
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