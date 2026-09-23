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Kastamonu İnebolu'da Deresökü köyündeki yangın 4 eve daha sıçradı, müdahale sürüyor

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, yanında bulunan 4 eve daha sıçradı. İnebolu ve Devrekani itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan köy yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan 4 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: AA
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