KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kastamonu Bozkurt İlçesi, İlişi Köyü'nde mahsur kalanların helikopterle kurtarılması (Amatör Kamera) Kurtarılan vatandaşların güvenli bir noktada bekleyen ambulanslara yakın bir alana indirilmesi KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın açıkladığı, İlişi köyünde mahsur kalan 5...

Kastamonu Bozkurt İlçesi, İlişi Köyü'nde mahsur kalanların helikopterle kurtarılması (Amatör Kamera)Kurtarılan vatandaşların güvenli bir noktada bekleyen ambulanslara yakın bir alana indirilmesi KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın açıkladığı, İlişi köyünde mahsur kalan 5 vatandaş, helikopterle kurtarıldı.

AA / Güncel

Kastamonu Bozkurt Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title