KASTAMONU - İlişi köyünde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı Kastamonu Bozkurt İlçesi, İlişi Köyü'nde mahsur kalanların helikopterle kurtarılması (Amatör Kamera) Kurtarılan vatandaşların güvenli bir noktada bekleyen ambulanslara yakın bir alana indirilmesi KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın açıkladığı, İlişi köyünde mahsur kalan 5... Kastamonu Bozkurt İlçesi, İlişi Köyü'nde mahsur kalanların helikopterle kurtarılması (Amatör Kamera)Kurtarılan vatandaşların güvenli bir noktada bekleyen ambulanslara yakın bir alana indirilmesi KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın açıkladığı, İlişi köyünde mahsur kalan 5 vatandaş, helikopterle kurtarıldı. AA / Güncel Kastamonu Bozkurt Kastamonu Güncel Haberler

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