Kastamonu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Baydar'dan Vali Dallı'ya ziyaret
Kastamonu İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Ahmet Baydar, Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Ahmet Baydar, Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, asayiş ve genel güvenlik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Baydar'a yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni eden Dallı, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da yer aldı.
Kaynak: AA