Kastamonu İhsangazi'de Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.G. ve Ç.B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayın nedeni araştırılıyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde F.G. ve Ç.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.B, yanındaki bıçakla F.G'yi yaraladı. Ç.B. de başına aldığı darbelerle yaralandı.
Ç.B. ve F.G, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel