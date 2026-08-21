Kastamonu Jeoparkı UNESCO yolunda

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı adaylık süreciyle ilgili toplantı düzenlendi.

Vali Meftun Dallı başkanlığında valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) öncülüğünde kurulan ve 11 ilçenin idari sınırlarını kapsayan jeoparkla ilgili çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı adaylık sürecinde 1 Nisan 2026'da başvurusu onaylanan jeoparkın "ulusal jeopark" olarak tescili için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyelerince yapılacak saha gezisi hakkında bilgi verildi.

Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kanyonları, mağaraları, denizi ve doğasıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Jeoparkın kent için önem taşıdığını vurgulayan Dallı, "Bu tür çalışmalar, üzerinde hassasiyetle durulması ve takip edilmesi gereken konular. Kastamonu'da her türlü doğal güzellik mevcut ve bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. El birliğiyle, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek jeoparkın UNESCO adaylığı sürecini takip edeceğiz. Sürecin başarıyla tamamlanması, Kastamonu'nun uluslararası alanda tanınırlığına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA