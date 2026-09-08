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Kastamonu'dan yangın bölgesine destek ekipleri gönderildi

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Kastamonu'dan Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınlarına destek ekipleri yönlendirildiği bildirildi.

Kastamonu'dan Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınlarına destek ekipleri yönlendirildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeşil Vatan"ın korunması ve yangınlarla mücadele için ekiplerin sahada fedakarca görev yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'nın Aksu ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadele çalışmalarına destek olmak üzere Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüzden ekip ve araçlarımız görevlendirildi. Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Daday ve Cide Orman İşletme Müdürlüklerimizden görevlendirilen personel ve araçlarımız yangın bölgesine ulaşmak üzere ilimizden ayrıldı."

Kaynak: AA
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