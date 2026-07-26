Haberler

Cide'de sağanak: Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki sağanak nedeniyle Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki sağanak nedeniyle Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi.

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışların etkisiyle ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Şehriban Çayı'nın debisi arttı.

Taşkın riski bulunan çayın denize dökülen bölümü, dronla görüntülendi.

Çayın aktığı Karadeniz'in kıyısı yağışların etkisiyle kahverengiye büründü.

Öte yandan, Şehriban Çayı'nın kenarında bulunan ve Şenpazar ile Cide ilçeleri arasında yer alan Asarkaya Tüneli'nde oluşan su birikintisi, iş makinesiyle tahliye edildi.

Kaynak: AA
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Dünya Kupası'nın kahramanlarından Vozinha, yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali
Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif! Çuvalla para kazanacak
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza

Düğün hayali yarım kaldı!