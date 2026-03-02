Haberler

Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi

Güncelleme:
Kastamonu'da Ilgaz ile Yaralıgöz dağlarında etkili olan kar yağışı, bölgedeki çam ve göknar ormanlarıyla muhteşem bir manzara oluşturdu. Ziyaretçiler, zengin biyoçeşitliliğe sahip alanlarda karla kaplı doğanın tadını çıkardı.

Kastamonu'da Ilgaz ile Yaralıgöz dağlarında kar yağışının ardından oluşan manzara, havadan görüntülendi.

Şehrin orman varlığının önemli kısmını barındıran, Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ile Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Isırganlık mevkilerinde kar etkili oldu.

Zaman zaman sisin kapladığı bölgede karla buluşan çam ve göknar ormanlarında güzel görüntüler oluştu.

Güzergahı kullanan vatandaşlar, çok sayıda yaban hayvanı ile zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Yaralıgöz Dağı'nda oluşan manzarayı izleyerek fotoğraf çekti.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz'da da kar etkili oldu.

Gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen kar, güzel manzara oluşturdu.

Ilgaz ile Yaralıgöz dağlarında kar yağışının ardından oluşan manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
