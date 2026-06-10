Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Kastamonu'nun Daday ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, okul bahçeleri suyla doldu. AFAD ve belediye ekipleri su tahliyesi yaparken, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kod" ile uyarı yaptığı ilçede yağış nedeniyle bazı yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.
Bazı okul bahçelerinin suyla dolduğu ilçede, AFAD ve belediye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi.
Çalışma nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi de bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel