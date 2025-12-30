Kastamonu'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı; 616 köy yolu kapalı /Haber eklendi
Kastamonu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 616 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. AFAD ve UMKE ekipleri, kapalı yolda mahsur kalan bir kanser hastasını hastaneye ulaştırmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Kastamonu'da 4 gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, 616 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan toplam 6 bin 432 kilometrelik köy yolu ağında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
KÖYDE MAHSUR KALAN HASTA, HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyünde yaşayan 78 yaşındaki bir kanser hastası, köy yolunun kapalı olması nedeniyle mahsur kaldı. Kemoterapi tedavisi görmesi gereken hasta için bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu köy yolu açılarak, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşması sağlandı. Ardından AFAD'ın paletli kar küreme aracı ile evinden alınan hasta, UMKE ekiplerine teslim edildi. Kanser hastası, tedavi için Azdavay İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi.