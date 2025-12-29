Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Isırganlık-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Devrekani ilçesini, Çatalzeytin ilçesine bağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 52-73 kilometreleri (Isırganlık-Çatalzeytin) arasının, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt üzerinden sağlandığı ifade edildi.