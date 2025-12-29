Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Isırganlık-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Devrekani-Çatalzeytin yolunun bir bölümünü trafiğe kapattı. Ulaşım alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor.
Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Devrekani ilçesini, Çatalzeytin ilçesine bağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 52-73 kilometreleri (Isırganlık-Çatalzeytin) arasının, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt üzerinden sağlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel