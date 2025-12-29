Haberler

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Isırganlık-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Devrekani-Çatalzeytin yolunun bir bölümünü trafiğe kapattı. Ulaşım alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Devrekani ilçesini, Çatalzeytin ilçesine bağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 52-73 kilometreleri (Isırganlık-Çatalzeytin) arasının, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt üzerinden sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi