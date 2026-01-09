Kastamonu'da yarı otomatik tabanca ile yakalanan kişi tutuklandı
Kastamonu'da motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden yarı otomatik tabanca, şarjör ve 31 fişek ele geçirildi. Yakalanan M.D., tutuklandı.
Kastamonu'da yarı otomatik tabanca ile yakalanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurdukları kişide yaptıkları aramada yarı otomatik tabanca, şarjör ve 31 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
