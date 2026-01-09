Haberler

Kastamonu'da yarı otomatik tabanca ile yakalanan kişi tutuklandı

Kastamonu'da yarı otomatik tabanca ile yakalanan kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden yarı otomatik tabanca, şarjör ve 31 fişek ele geçirildi. Yakalanan M.D., tutuklandı.

Kastamonu'da yarı otomatik tabanca ile yakalanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurdukları kişide yaptıkları aramada yarı otomatik tabanca, şarjör ve 31 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil

Barış Alper yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil