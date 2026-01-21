Kastamonu'da odun kesme makinesiyle kendini yaralayan kişi için ekipler seferber oldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde odun kesme makinesiyle çalıştığı sırada kendini yaralayan kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kutluca köyünde odun kesme makinesiyle iş yaparken elinden yaralanan M.B. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan'ın koordinesinde Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Ekipler, iki iş makinesi ve kar bıçaklı kamyonla yürüttükleri 4 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu açarak 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya ulaşmasını sağladı.

Evinde müdahalesi yapılan M.B, ilk olarak Bozkurt Devlet Hastanesine ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.