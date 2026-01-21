Haberler

Kastamonu'da odun kesme makinesiyle kendini yaralayan kişi için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde odun kesme makinesiyle çalışırken yaralanan M.B, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım zorluğu yaşayan köydeki ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde odun kesme makinesiyle çalıştığı sırada kendini yaralayan kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kutluca köyünde odun kesme makinesiyle iş yaparken elinden yaralanan M.B. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan'ın koordinesinde Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Ekipler, iki iş makinesi ve kar bıçaklı kamyonla yürüttükleri 4 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu açarak 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya ulaşmasını sağladı.

Evinde müdahalesi yapılan M.B, ilk olarak Bozkurt Devlet Hastanesine ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü