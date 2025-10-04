Kastamonu'da Yangın: İki Ev Zarar Gördü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan bir yangında iki ev zarar gördü. Yangın, Ali Dinç'e ait evde başladı ve bitişikteki Osman Dinç'in evine sıçradı. Yangına Bozkurt ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kocaçam köyü Balyemez Mahallesi'nde, Ali Dinç'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan Osman Dinç'e ait eve sıçradı.
Yangın, Bozkurt ve Abana Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında, Ali Dinç'e ait ev kullanılamaz hale geldi, Osman Dinç'in evi zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel