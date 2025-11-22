Haberler

Kastamonu'da Yangın Felaketi: 92 Yaşındaki Hüseyin Karakaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Yangın Felaketi: 92 Yaşındaki Hüseyin Karakaş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş hayatını kaybetti. Evinin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucu Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Akılçalman köyüne bağlı Buzağıveren Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının, çevredekilerce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından Karakaş'ın evde olduğunun belirtilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Karakaş'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
