Kastamonu'da Yangın: 3 Samanlık, Garaj ve Odunluk Yandı

Kastamonu'da Yangın: 3 Samanlık, Garaj ve Odunluk Yandı
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, bir garaj ve bir odunluk zarar gördü. Yangın, Karacaören köyünde bilinmeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde Ahmet Demir'e ait odunluk ve garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki samanlıklara sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Daday ve Karabük'ün Eflani ilçesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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