Kastamonu'da Yanan Samanlıklar ve Otomobil
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir yangında 6 samanlık ve bir otomobil zarar gördü. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Maksut köyü Tabaklı Mahallesi'nde Sadık Parçal'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 5 samanlık ile ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile ormanlık alana yayılmadan söndürülen yangında 6 samanlık ile otomobil zarar gördü.

Köy muhtarı İbrahim Parçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü söyledi.

Yangının ormanlık alana da sıçradığını anlatan Parçal, "Yangın kontrol altına alındı soğutma yapılıyor. Ekiplerden Allah razı olsun. Köy kısmında herhangi bir sorun yok. Ormanlık alana da sıçradı. Oralarda yandı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
