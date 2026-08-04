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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Kastamonu'da jandarmanın narkotik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. Bir kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, hap, aparat ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 18 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu, 462 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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