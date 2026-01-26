Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu bulunan zanlının yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık U.K. ile avukatı katıldı.

U.K, savunmasında yaklaşık iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Daha önce reçeteli ilaçlar kullandım ancak fayda görmedim. Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanıyorum. Üzerimde çıkan uyuşturucu madde bana aittir ancak ikametimde bulunan uyuşturucu madde bana ait değildir. Ticaret suçunu işlemedim, içiciyim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

-Olay

Kastamonu'da 7 Ekim 2025 tarihinde rutin yol kontrolünde durdurulan motosiklet sürücüsü U.K'nin davranışlarından şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada, uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan U.K, sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.