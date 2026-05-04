Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 730 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram sentetik uyuşturucu tohumu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.K. ile A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
