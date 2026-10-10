Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 10 bin 685 lira ele geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 355,51 gram sentetik uyuşturucu, 1819 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 685 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA