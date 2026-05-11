Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bir ev ve araçta yapılan aramada 140,78 gram sentetik uyuşturucu, 18 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda M.C, G.C. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve G.C. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.